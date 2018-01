EURUSD und DAX® (DE30 in der xStation) bilden im Tageschart Umkehrsignale aus NFP-Bericht könnte für diese Märkte relevant sein Anleger vor allem an den Lohndaten interessiert

Zusammenfassung:Der beliebteste Bericht der Händler steht kurz bevor. Der NFP-Bericht für Dezember wird am Freitag um 14:30 Uhr veröffentlicht und könnte als potenzielle Rettungsleine für den USD gesehen werden. In dieser Analyse werden wir Ihnen unseren Ausblick präsentieren und uns die Umkehrmuster beim EURUSD und DE30 genauer anschauen. Lohnentwicklung im Fokus Die NFP-Headline misst die Veränderungen in der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA, allerdings wird diese morgen nicht im Mittelpunkt stehen. Den Anlegern ist bewusst, dass sich die Beschäftigung von der Krise des letzten Jahrzehnts vollständig erholt hat und dass sich die Arbeitslosenquote weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau befindet. Der Grund für die jüngste USD-Schwäche ist, dass sich viele auf dem Markt darüber ärgern, dass selbst dies keine Rückkehr der Inflation zum Fed-Ziel rechtfertigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...