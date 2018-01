Berlin (ots) - Forscher der Technischen Universität Graz waren an der Aufdeckung der gerade bekannt gewordenen Schwachstellen in Computerchips beteiligt. Durch die Lücke könnten Angreifer vertrauliche Daten auslesen. "Wir waren selbst schockiert, dass das funktioniert", sagt Michael Schwarz von der TU Graz dem "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe).



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsressort, Telefon: 030-29021-14602.



OTS: Der Tagesspiegel newsroom: http://www.presseportal.de/nr/2790 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_2790.rss2



Pressekontakt: Der Tagesspiegel Chefin vom Dienst Patricia Wolf Telefon: 030-29021 14013 E-Mail: cvd@tagesspiegel.de