Liebe Leser,

Evotec konnte zuletzt wieder deutlich aufsatteln. Der Wert macht deutlich, dass er jetzt mehr als 20 % hinzugewinnen kann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die charttechnische Ausgangssituation jedenfalls hat sich in den vergangenen Tagen und auch am Mittwoch deutlich verbessert. Konkret: Die Aktie hat auf Kurse nahe der Marke von 14 Euro zugelegt. Das wiederum bedeutet, dass der Wert nun auch in Richtung 16 Euro laufen könnte, wenn sich die jüngste Erholung fortsetzt. ... (Frank Holbaum)

