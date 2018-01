zfhn Zukunftsfonds Heilbronn: Greenovation gelingt der Durchbruch

DGAP-News: zfhn Zukunftsfonds Heilbronn GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Wissenschaftl. Publikation zfhn Zukunftsfonds Heilbronn: Greenovation gelingt der Durchbruch 04.01.2018 / 14:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Greenovation gelingt der Durchbruch Klinische Phase 1 des innovativen Moos-Medikaments erfolgreich abgeschlossen

Heilbronn, 04.01.2018. Mit dem Abschluss der Phase 1 in der klinischen Prüfung zur Zulassung eines auf Moos basierenden Medikaments ist der Greenovation Biotech GmbH - einem Portfoliounternehmen des ZFHN Zukunftsfonds Heilbronn - der Durchbruch gelungen. "Das ist für uns ein großer Erfolg und eine Bestätigung unserer Strategie. Nun können wir weiter intensiv daran arbeiten, dass dieses weltweit einmalige - auf pflanzlichen Zellen basierende - Medikament schnell seine Marktzulassung bekommt", erklärt Thomas R. Villinger, Geschäftsführer des ZFHN. Konkret geht es um ein Therapeutikum zur Behandlung der seltenen Krankheit Morbus Fabry (Fabry Syndrom). Diese genetisch bedingte Stoffwechselstörung führt unter anderem zu Ablagerungen in Blutgefäßen und langfristig in vielen Fällen zu Organversagen.

Das Heilbronner Unternehmen Greenovation Biotech hat ein Verfahren entwickelt, bei dem genetisch veränderte Mooszellen in Bioreaktoren menschliche Proteine herstellen, die dann als Medikament verwendet werden können. Der Vorteil dieser Methode besteht - neben geringeren Kosten gegenüber anderen Verfahren - primär darin, dass diese Produktionsvariante Verunreinigungen durch tierische Produkte oder Krankheitserreger vermeidet.

"Wir freuen uns sehr, dass die Phase I-Studie unsere vorklinischen Untersuchungen bestätigt hat", erklärt Dr. Thomas Frischmuth, Geschäftsführer der Greenovation Biotech GmbH. Das Medikament wurde in Kliniken in Mainz und Ungarn als Einmaldosis, mit einem Nachbeobachtungszeitraum von 28 Tagen an sechs Patienten getestet. Bei allen Studienteilnehmern wurde eine Reduktion des "Gb3-Wertes" im Urin gemessen, was auf eine gute Wirksamkeit des Medikaments hinweist. Die Daten der Studie werden im Februar 2018 auf dem 14. Weltsymposium für Lysosomale Speicherkrankheiten im amerikanischen San Diego von Frau Prof. Dr. Julia Hennermann, Universitätsmedizin Mainz - Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt. Studienzentrum war neben der Universitätsmedizin in Mainz auch die Semmelweis Universität in Budapest.

Dr. Frischmuth kündigte an, dass nun mit Hochdruck an den Vorbereitungen der kombinierten Studien-Phasen II/III der Studie gearbeitet wird, für die 60 geeignete Patienten benötigt werden. Die Planungen bei Greenovation sehen vor, zum Anfang des kommenden Jahrzehnts ein marktreifes Medikament in Europa auf den Markt zu bringen.

"Mit Greenovation haben wir ein Unternehmen im Portfolio, das nach meiner festen Einschätzung durch seine einzigartige Technologie zu einem internationalen Marktführer werden wird", so Thomas Villinger weiter. Die Produktionstechnologie mittels Moosen ist inzwischen ausgereift und kann für die Herstellung von unterschiedlichen hochspezialisierten Biopharmazeutika verwendet werden. "Die Kompetenz des Wirtschaftsstandortes Heilbronn im Life-Science-Bereich wird damit weiter ausgebaut", erklärt Villinger weiter. Der ZFHN hatte unter anderem bereits das Med-Tech-Unternehmen XENIOS AG zur Marktreife geführt und durch den Verkauf an die Fresenius Medical Care AG einen Global Player der Medizintechnik-Branche nach Heilbronn geholt.

Über zfhn Zukunftsfonds Heilbronn Der zfhn Zukunftsfonds Heilbronn ist seit seiner Gründung im Jahr 2005 einer der großen Risikokapitalgeber in Deutschland. Er unterstützt vor allem junge, innovative Technologieunternehmen, die im Raum Heilbronn angesiedelt oder bereit sind, sich kurz- bis mittelfristig dort niederzulassen. Der Zukunftsfonds ist privat finanziert und mit Eigenkapital in dreistelliger Millionenhöhe ausgestattet. Er fördert die Firmen mit Kapital, Know-how und Kontakten in der Wirtschaftsregion Heilbronn. Ziel ist, Heilbronn zu einem sehr erfolgreichen Technologiestandort weiterzuentwickeln. Dazu gehören auch der Aufbau und die Erweiterung von Clustern (MedTech, BioTech, Cleantech) vor Ort.

Über Greenovation Biotech GmbH Greenovation entwickelt innovative Therapeutika unter Verwendung ihrer proprietären BryoTechnologie Plattform. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Produktion von hoch-effizienten Glykoproteinen für die Behandlung von seltenen Erkrankungen zu optimieren.

Greenovation ist ein privat geführtes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Heilbronn. Es wurde 1999 von Prof. Dr. Ralf Reski und Prof. Dr. Gunter Neuhaus gegründet und ist heute mehrheitlich im Besitz vom Zukunftsfonds Heilbronn und der L-EigenkapitalAgentur (Karlsruhe).

Über Morbus Fabry Die Fabry-Krankheit ist eine seltene lysosomale Speicherkrankheit. Sie wird durch einen angeborenen Mangel an dem Enzym Alpha-Galactosidase (aGal) verursacht. Das Enzym hilft beim Abbau der Fettsäure Globotriaosylceramid (Gb3). Bei Menschen mit Fabry-Krankheit führt die Abwesenheit von aGal zu einer kontinuierlichen Ansammlung von Gb3 in den Zellen. Symptome sind u.a. Schmerzen sowie Erkrankung von Herz-, Haut-und Nieren. Dies kann zu Organversagen führen. In der Enzymersatztherapie wird das fehlende Enzym durch regelmäßige intravenöse Verabreichungen des biopharmazeutisch produzierten Substitutes ersetzt.

Kontakt und Informationen:

ZFHN Zukunftsfonds Heilbronn Alexander Görbing +49 160 5560471 alexander@goerbing-klartextpr.de web: www.zfhn.de Greenovation Biotech GmbH Manon Bartusel, Tel. +49 761 470 99 0 e-mail: mkirstein@greenovation.com web: www.greenovation.com

04.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

643035 04.01.2018

AXC0148 2018-01-04/14:49