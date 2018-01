DMM.com Inc. kündigt für den 4. Januar die offizielle Gründung des DMM Mining Labo an, das Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu Systemen für das Mining von Kryptowährungen durchführt.

DMM.com Inc. bietet über seine webbasierte Plattform die verschiedensten Inhalte und Dienstleistungen an. (Hauptsitz in Minato-ku, Tokio. President und CEO: Takanori Katagiri, http://www.dmm.com/ Nachfolgend bezeichnet als "DMM".)

Überblick über das DMM Mining Labo

Als eines der größten Unternehmen in Japan für das Mining von Kryptowährungen schuf DMM im Hinblick auf die Maximierung seiner Effektivität bei der Gewinnoptimierung ein eigenes ständiges Forschungs- und Entwicklungszentrum für Mining-Aktivitäten, das DMM Mining Labo.

Im Rahmen der Anstrengungen des DMM Mining Labo zur Realisierung einer größtmöglichen Hash-Leistung führt ein Kernteam von Experten und Profis für Mining-Systeme Versuchs- und Iterationszyklen durch, um die Einrichtung und die Abstimmung unserer Spezialsysteme zu optimieren.

Der Zweck des DMM Mining Labo

Das DMM Mining Labo führt laufende Forschungsaktivitäten zu Mining-Systemen verschiedenster Art durch. Dabei werden Methoden zur Realisierung eines optimalen Gleichgewichts zwischen der Hash-Leistung dieser Systeme und ihrem Energieverbrauch getestet.

Das Ziel des DMM Mining Labo für die vorhersehbare Zukunft ist es, für unsere Systeme eine maximale Hash-Leistung pro Einheit zu erreichen. Die Realisierung dieses Ziels wird DMM Optimierungen im Sinne der Interessen ermöglichen, die das Unternehmen gemeinsam mit Investoren und potenziellen Kunden der Cloud-Mining-Dienste verfolgt, die DMM anbieten wird. Langfristig untersucht DMM Optionen zur Herstellung seiner Original-Mining-Systeme, wobei die Aktivitäten über die Verwendung von Fertigeinheiten hinaus ausgedehnt werden sollen.

Partnerschaften für die Entwicklung von Original-Mining-Systemen

Gemeinsame Forschung und Entwicklung

Das DMM Mining Labo beabsichtigt, weiter aktiv Versuche mit neuen Spitzentechnologien durchzuführen. Aus diesem Grund wird das DMM Mining Labo offen für formelle Angebote von Forschungseinrichtungen und Entwicklungsgesellschaften unterschiedlicher Art zur Übernahme einer entsprechenden Technologie sein.

Erprobung von Pre-Sale-Mustertechnologien

Das DMM Mining Labo nimmt Angebote zur Zusammenarbeit mit großen Fertigungsunternehmen entgegen. Außerdem ist das DMM Mining Labo bereit für die Durchführung formalisierter Tests von Technologiemustern vor deren Markteinführung.

Das DMM Mining Labo ist dem Anspruch verpflichtet, eine führende Rolle als Innovator an der Spitze der Kryptowährungs-Mining-Industrie zu übernehmen.

