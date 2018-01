ROUNDUP: Sicherheitslücke bei Computerchip-Design trifft Milliarden Geräte

SANTA CLARA - Durch eine neu entdeckte Sicherheitslücke in Computerchips von Milliarden Geräten können auf breiter Front vertrauliche Daten abgeschöpft werden. Forscher demonstrierten, dass es möglich ist, sich Zugang zum Beispiel zu Passwörtern, Krypto-Schlüsseln oder Informationen aus Programmen zu verschaffen. Die Tech-Firmen sind dabei, die seit zwei Jahrzehnten bestehende Lücke mit Software-Aktualisierungen zu stopfen. Komplett kann das Problem aber nur durch einen Austausch der Prozessoren beheben.

Chip-Schwachstelle wirft Fragen zu Aktienverkauf des Intel-Chefs auf

SANTA CLARA - Nach der Enthüllung einer schwerwiegenden Sicherheitslücke in Computer-Chips, von der Intel -Prozessoren massiv betroffen sind, erregt ein Aktienverkauf von Konzernchef Brian Krzanich Aufmerksamkeit. Krzanich hatte Ende November ein millionenschweres Aktienpaket abgestoßen. Wie bei amerikanischen Top-Managern üblich war der Verkauf vorher geplant gewesen - die Anweisung sei aber erst Ende Oktober erfolgt, wie aus Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Die von Forschern entdeckte Sicherheitslücke war Intel bereits seit dem Sommer bekannt.

Monsanto tritt vor Übernahme durch Bayer auf der Stelle

ST. LOUIS - Vor der Übernahme durch Bayer hat der US-Agrarkonzern Monsanto durchwachsene Zahlen vorgelegt. Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende November) stieg der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert nur minimal auf 2,7 Milliarden Dollar (2,2 Mrd Euro), wie Monsanto am Donnerstag mitteilte. Der Gewinn kletterte zwar kräftig von 29 Millionen auf 169 Millionen Dollar, Grund waren jedoch vor allem Verkäufe von Firmenteilen. Insgesamt blieben die Ergebnisse hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Zum Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr machte Monsanto mit Verweis auf die bevorstehende Übernahme durch Bayer keine Angaben.

Presse: Bayer stellt für Monsanto-Übernahme US-Geschäfte ins Schaufenster

NEW YORK - Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer hat laut einem Pressebericht mit dem Verkauf von US-Unternehmensteilen im Zuge der angestrebten Monsanto-Übernahme begonnen. Vorstandschef Werner Baumann biete derzeit unter anderem einen Hersteller von Saatgut für Gemüse sowie einen Agrar-Softwarespezialisten zum Kauf an, berichtete die "New York Post" in der Nacht zum Donnerstag unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen.

ROUNDUP/Schadenrekord: 2017 teuerstes Jahr der Geschichte für Versicherungen

MÜNCHEN - Für die Versicherungen war 2017 das teuerste Jahr der Geschichte: Hurrikans und andere Naturkatastrophen kosteten die Branche weltweit rund 135 Milliarden Dollar, mehr als je zuvor. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die die Munich Re am Donnerstag in München veröffentlichte. Hauptursache war die Serie schwerer Wirbelstürme, die im vergangenen Herbst die Karibik und die US-Ostküste traf. Die Klima-Fachleute des weltgrößten Rückversicherers sehen in den Naturkatastrophen-Daten der vergangenen Jahrzehnte zwar keinen Beweis, aber doch starke Indizien für die Auswirkungen des Klimawandels.

ROUNDUP 2: Mehr als 3000 Metaller bei Warnstreiks in Stuttgart und Brandenburg

STUTTGART/BRANDENBURG/HAVEL - Der Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie spitzt sich zu. Die Gewerkschaft IG Metall rief am Donnerstag in Stuttgart beim Autobauer Porsche zu einem Warnstreik auf. An der knapp einstündigen Kundgebung beteiligten sich rund 2500 Metaller, wie Gesamtbetriebsratschef Uwe Hück mitteilte. Auch beim Getriebehersteller ZF in Brandenburg an der Havel legten nach Gewerkschaftsangaben rund 600 Beschäftigte kurzfristig die Arbeit nieder.

ROUNDUP/Medien: Spotify reichte vertraulichen Antrag für Börsengang ein

NEW YORK - Der weltgrößte Musikstreaming-Dienst Spotify setzt laut Medienberichten zu seinem seit langem erwarteten Börsengang an. Die in Schweden beheimatete Firma habe vor dem Jahreswechsel einen vertraulichen Antrag für eine Aktienplatzierung in den USA eingereicht, berichteten unter anderem die Website "Axios", die "Financial Times" und das "Wall Street Journal". Spotify kommentierte die Berichte am Mittwoch nicht, wollte sie aber auch nicht dementieren.

Deutsche Bank muss höheren Kapitalpuffer bereithalten

FRANKFURT - Die Deutsche Bank muss nach dem Willen der Finanzaufseher in diesem Jahr ein dickeres Kapitalpolster vorhalten als noch im vergangenen Jahr. Dank einer milliardenschweren Kapitalerhöhung ist der heimische Branchenprimus dafür aber gut gerüstet. Er lag zuletzt komfortabel über der angesetzten Schwelle.

Bosch und Continental steigen bei Kartendienst Here ein

HANNOVER/STUTTGART - Die beiden großen deutschen Autozulieferer Bosch und Continental steigen bei dem Kartendienst Here der deutschen Autobauer ein. Beide Unternehmen erhalten einen Anteil von jeweils 5 Prozent an Here, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Die Anteile kommen von Daimler , BMW und der VW -Tochter Audi . Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Kreise: China droht Bitcoin-Schürfern mit Stromsperren - Merrill blockt Handel

PEKING - Die chinesische Regierung will laut Kreisen den hohen Stromverbrauch durch das Schürfen von Kryptowährungen wie Bitcoin drosseln. Einige sogenannte Miner, die den Bitcoin in Computern errechnen, könnten in ihrem Stromverbrauch eingeschränkt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen. Die chinesische Zentralbank habe den Plan am Mittwoch hinter verschlossenen Türen dargelegt.

VW tut sich mit Start-up von Ex-Google-Ingenieur für autonomes Fahren zusammen

WOLFSBURG/PALO ALTO - Der Volkswagen -Konzern holt sich für die Entwicklung von selbstfahrenden Autos Hilfe von einem Ex-Google -Ingenieur. VW und die auf Robotaxis und autonomes Fahren spezialisierte Silicon-Valley-Firma Aurora kündigten am Donnerstag eine Partnerschaft an. Der Kopf hinter dem US-Startup ist der ehemalige Google-Experte für selbstfahrende Autos, Chris Urmson. VW-Digitalchef Johann Jungwirth erläuterte, man wolle "Mobilität für alle auf Knopfdruck" anbieten. Die Partnerschaft sei dafür ein "riesiger Sprung nach vorn". Auch der südkoreanische VW-Rivale Hyundai will mit Aurora auf diesem Feld zusammenarbeiten.

Landgericht muss über Beschwerde gegen Niki-Insolvenz entscheiden

BERLIN - Der Rechtsstreit um die Insolvenz der Air-Berlin-Tochter Niki geht in die nächste Instanz. Das Berliner Amtsgericht Charlottenburg verwies die Beschwerde eines Fluggastportals am Donnerstag an das Landgericht. Das Portal Fairplane hatte angezweifelt, dass das Berliner Amtsgericht für die österreichische Niki zuständig sei.

Tesla verfehlt Ziele für Model 3 - Zeitplan erneut verschoben

PALO ALTO - Der Elektroautobauer Tesla kommt mit seinem Hoffnungsträger Model 3 weiterhin nicht wie erhofft voran. Im vierten Quartal wurden lediglich 1550 Stück von Teslas erstem Mittelklassewagen ausgeliefert, wie die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit wurden die bereits gesenkten Erwartungen der Analysten massiv enttäuscht.

Weitere Meldungen -American Express erwartet Milliardenbelastung wegen Steuerreform -ROUNDUP: Piloten und Ryanair sprechen nach Warnstreik wieder miteinander -Landgericht kippt Gebühren-Klausel bei Easyjet -Störtebeker Brauerei setzt 2017 so viel Bier ab wie noch nie -ROUNDUP: Sparkassen setzen auf behindertengerechten Ausbau ihrer Filialen -Studie: Mittelstand plant mehr Investitionen und neue Jobs -US-Automarkt verliert zum Jahresende an Schwung - Dämpfer für VW -Novartis: FDA erteilt für Promacta als Erstlinientherapie 'Breakthrough Therapy' -Air-Berlin-Pleite stoppt Wachstum des Flughafens Tegel -Mindestens zehn Arbeiter sterben bei Brand in russischer Schuhfabrik -Brasilien: Petrobras will US-Klage mit Milliarden-Vergleich beilegen -Barmer: Kosten für Heil- und Hilfsmittel stark gestiegen -Mehr Geld für Beschäftigte im ostdeutschen Tischlerhandwerk -Roche schliesst Forschungspartnerschaft mit US-Unternehmen MacroGenics -Urteil gegen türkischen Banker in USA erzürnt Ankara: 'Rechtsschande' -Erstflug von Easyjet ab Berlin-Tegel -ROUNDUP/Schiff ahoi: Kreuzfahrtjahr 2018 legt in Hamburg los -Deutscher Weinhändler Hawesko bestätigt Interesse an Wein & Co

