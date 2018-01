London - Die Aufsichtsbehörden sind hinter den Kryptowährungen her, so Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro. Das habe man Anfang des Monats an der Ankündigung der südkoreanischen Regierung beobachten können, den Handel mit Kryptowährungen stark einzuschränken.

Den vollständigen Artikel lesen ...