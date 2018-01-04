NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933) OR IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.
JPMorgan Chase Bank, N.A. (the "Issuer") today announces the placement of cash-settled exchangeable bonds due 2021 (the "Bonds") in aggregate principal amount of USD 350 million. The Bonds are referable to ordinary shares (the "Shares") of Dufry AG (the "Company"). Exchange rights in respect of the Bonds will be cash-settled only.
The Bonds will be issued in principal amounts of USD 200,000 and integral multiples thereof and will not bear interest. The Bonds will be issued with an issue price of 100.5%, corresponding to an annual gross yield to maturity of -0.166%, and will redeem at par on 11 January 2021.
The initial exchange price (the "Initial Exchange Price") will be set at a 30% premium to the reference share price (the "Share Reference Price") that will be based on the arithmetic average of the daily volume-weighted average prices of a Share on the Swiss Stock Exchange over a period of 5 consecutive trading days commencing on (and including) 5 January 2018, subject as provided in the terms and conditions of the Bonds (the "Share Reference Period"). The Share Reference Price and the Initial Exchange Price are expected to be announced on 11 January 2018 at the end of the Share Reference Period.
Settlement and delivery of the Bonds is expected to take place on 11 January 2018 (the "Issue Date").
The net proceeds from the issue of Bonds will be used by the Issuer for its general corporate purposes (including hedging arrangements).
Application will be made for the Bonds to be admitted to trading on the Open Market (Freiverkehr) segment of the Frankfurt Stock Exchange and such admission to trading is expected no later than one month after the Issue Date.
J.P. Morgan Securities plc acted as Sole Bookrunner and will be acting as Calculation Agent.
The Issuer intends to enter into certain derivatives arrangements with the Sole Bookrunner to hedge the exposure to pay cash amounts upon any potential exercise of the exchange rights embedded in the Bonds and/or upon redemption. The Sole Bookrunner is party to certain existing derivative arrangements in relation to the Shares and may enter into further transactions to hedge its position, or adjust its hedging position under such arrangements, including transactions to be conducted during the reference period regarding the determination of the Share Reference Price and other averaging and valuation periods in relation to the Bonds. Such activity may impact the Share Reference Price, the price or value of the Shares and Bonds more generally, including without limitation during such averaging or valuation periods.
About JPMorgan Chase Co.
JPMorgan Chase Co. (NYSE: JPM) is a leading global financial services firm with assets of $2.6 trillion and operations worldwide. The Firm is a leader in investment banking, financial services for consumers and small businesses, commercial banking, financial transaction processing, and asset management. A component of the Dow Jones Industrial Average, JPMorgan Chase Co. serves millions of customers in the United States and many of the world's most prominent corporate, institutional and government clients under its J.P. Morgan and Chase brands. Information about JPMorgan Chase Co. is available at www.jpmorganchase.com.
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