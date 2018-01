Shop-Schließung trotz Millionen-Profiten: Handel und Kunden reagieren geschockt auf das angekündigte Ende von Naketano. Das Aus für die Essener Modemarke bleibt ein Rätsel - und ist Anlass für wilde Spekulationen.

Es herrscht reges Kommen und Gehen in dem unscheinbaren Bürogebäude im Essener Süden. Türen knallen, Aufzüge fahren in die oberen Etagen, Angestellte gehen in die Pause. Fast alle von ihnen tragen die Jacken mit den weißen Kordeln und dem Lederemblem auf dem Ärmel. Kein Wunder, denn Naketano hat hier seinen Hauptsitz. Die Jacken und Hoodies des Essener Modelabels scheinen bei den Mitarbeitern zur Arbeitsuniform zu gehören. Doch angesprochen auf die bevorstehende Betriebsschließung wollen die Mitarbeiter keinen Kommentar abgeben.

Auch der Empfang der Firmenzentrale wiegelt ab: Eine Mitarbeiterin schlägt die gläserne Tür mit dem Naketano-Aufdruck schnell wieder zu: "Dazu sagen wir nichts. Wir geben keinerlei Auskünfte", sagt sie. Das überraschende Aus für Naketano, das die Gründer am Mittwoch in einer dürren Mitteilung an die eigenen Kunden im Handel bekanntgaben, bleibt rätselhaft.

Überrascht zeigt sich auch das Management von Galeria Kaufhof in Köln. Wolfgang Link, Europachef der Kaufhof-Mutter HBC, hatte noch im Oktober vergangenen Jahres im Interview mit dem Handelsblatt die Marke Naketano erwähnt, mit der er dem Kaufhausriesen unter anderem neue Impulse geben wollte. "Die Marke ist sehr produktiv", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...