Washington - Die Privatwirtschaft in den USA hat im Dezember mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Privatsektor seien 250'000 neue Jobs hinzugekommen, teilte der Dienstleister ADP am Donnerstag mit. Im November waren es revidiert 185'000 (zunächst 190'000) neue Stellen. Analysten hatten für Dezember erneut mit einem Anstieg in dieser Grössenordnung gerechnet.

