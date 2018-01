Liebe Leser,

BYD hat am Mittwoch einen satten Satz nach oben gemacht. Nun habe die Aktie wieder tolle Chance, meinen Analysten mit Blick auf das Chartbild. Hiernach wird es möglich sein, neue Allzeithochs zu generieren, die wiederum ein Plus von über 20 %, vielleicht sogar 25 % bedeuten könnten. Schnelligkeit ist gefragt, so die Meinung der Chartanalysten. Im Einzelnen: Der Wert legte um fast 4 % zu. Dabei hat die Aktie ein Niveau von 7,65 Euro erreicht und den übergeordneten Trend schon ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...