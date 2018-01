Mainz (ots) - ZDFinfo-Programmänderung



Woche 01/18 Freitag, 05.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 Geheimnisse des Universums Die Wunder unseres Sonnensystems



6.25 Mysterien des Weltalls Sind Zeitreisen möglich? Mit Morgan Freeman USA 2010



7.05 Mysterien des Weltalls Schwarze Löcher Mit Morgan Freeman USA 2010



7.50 forum am freitag



8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.10 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016



8.50 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016



9.40 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017



10.20 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017



11.05 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015



11.50 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



12.35 Geheimnisse des Universums Außerirdisches Leben



13.20 Geheimnisse des Universums Galaktische Giganten



14.05 Geheimnisse des Universums Überleben ohne den Mond



14.50 Geheimnisse des Universums Kolonien im All



15.35 Geheimnisse des Universums Die Wunder unseres Sonnensystems



16.20 Mysterien des Weltalls Sind Zeitreisen möglich? Mit Morgan Freeman USA 2010



17.05 Mysterien des Weltalls Schwarze Löcher Mit Morgan Freeman USA 2010



17.50 Leschs Kosmos Burnout: Hysterie oder Epidemie? Deutschland 2016



18.20 Leschs Kosmos Die Konfrontation mit dem Fremden Deutschland 2016



18.50 Leschs Kosmos Die geheime Macht der Farben Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 19.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017



22.25 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017



23.10 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015



23.50 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015



0.35 Geheimnisse des Universums Außerirdisches Leben



1.20 Geheimnisse des Universums Galaktische Giganten



2.05 Geheimnisse des Universums Überleben ohne den Mond



2.50 Wetterextreme im Universum Großbritannien 2016



3.35 Das Geheimnis der dunklen Energie Großbritannien 2016



4.20 Das Ende unseres Sonnensystems Großbritannien 2016







Woche 03/18 Samstag, 13.01.



Bitte Programmänderungen beachten: Ab 10.00 Uhr bis 04.15 Uhr wird das Programm ersatzlos gestrichen und wie folgt komplett neu ersetzt:



10.30 Prinz Eugen und die Türken - Kampf um Europa Deutschland 2014



12.00 ZDF-History Maximilian - Der letzte Ritter Deutschland 2017



12.45 ZDF-History Mata Hari - Die schöne Spionin Deutschland 2017



13.30 ZDF-History Die Todesfahrt der Bismarck Deutschland 2009



14.00 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011



14.15 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012



15.00 ZDF-History Das Geheimnis der großen Pharaonen Deutschland 2013



15.45 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013



16.30 ZDF-History 3000 Jahre Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2016



17.15 ZDF-History Das Geheimnis der Mumien Kanada 2015



18.00 ZDF-History Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte Deutschland 2017



18.45 ZDF-History Mythos Autobahn Deutschland 2017 19.30 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte



20.15 ZDF-History Oktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderte Deutschland 2017



21.00 Die sieben größten Tricks der Populisten Deutschland 2017



21.45 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017



22.30 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017



23.15 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015



0.00 ZDF-History Das Geheimnis von Loch Ness Deutschland 2015



0.45 ZDF-History Die ewige Jagd nach dem Gold Deutschland 2016



1.30 ZDF-History Die großen Verlierer der Geschichte



2.15 ZDF-History Oktoberrevolution - Der Umsturz, der die Welt veränderte Deutschland 2017



3.00 ZDF-History Skandal! Deutschlands große Politaffären Deutschland 2017



3.45 ZDF-History Geheimes Deutschland - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2017



4.15 ZDF-History Maximilian - Der letzte Ritter Deutschland 2017



Sonntag, 14.01.



Programmänderung:



5.00 ZDF-History Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte Deutschland 2017 Hexenwahn - Die Dokumentation um 05.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)



Programmänderungen: Ab 09.45 Uhr bis 04.50 Uhr wird das Programm ersatzlos gestrichen und wie folgt komplett neu ersetzt: 9.45 Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche Großbritannien 2011



10.30 Dem Verbrechen auf der Spur Zähne sprechen Bände Großbritannien 2011



11.15 Dem Verbrechen auf der Spur Die DNA-Revolution Großbritannien 2011



12.00 Dem Verbrechen auf der Spur Der Faktor Blut Großbritannien 2011



12.45 Dem Verbrechen auf der Spur Die Visitenkarte des Täters Großbritannien 2011



13.30 Dem Verbrechen auf der Spur Das Profil des Täters Großbritannien 2011



14.15 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011



15.00 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011



15.45 Dem Verbrechen auf der Spur Die Lupe des Sherlock Holmes Großbritannien 2011



16.30 Dem Verbrechen auf der Spur Eine Frage der Schrift Großbritannien 2011



17.15 Dem Verbrechen auf der Spur Der letzte Zeuge Großbritannien 2011



18.00 Dem Verbrechen auf der Spur Ein tödlicher Cocktail Großbritannien 2011



18.45 ZDF.reportage Den Tätern auf der Spur Einsatz für den Kriminaldauerdienst Deutschland 2015



19.30 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015



20.15 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox



21.00 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder



21.45 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle



22.30 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Giftmörder von Camden Großbritannien 2017



23.15 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017



0.00 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017



0.45 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017



1.30 Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015



2.15 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015



3.00 In Satans Auftrag Der Serienkiller Adolfo Constanzo



3.45 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox



4.05 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder



4.50 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle _



Montag, 15.01.



Programmänderung:



5.35 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Giftmörder von Camden Großbritannien 2017 Aufstieg und Fall des Kommunismus um 05.45 Uhr - entfällt!











