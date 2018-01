Liebe Leser,

Nordex hat ein traumhaftes Comeback nach oben geschafft, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die jüngere Vergangenheit. Die Aktie könnte bald schon eine wichtige Hürde testen und daraufhin Kursgewinne von gegebenenfalls mehr als 25 % erzielen, heißt es angesichts einer deutlich verbesserten charttechnischen Verfassung als in den Monaten zuvor. Im Detail: Die Aktie legte am gestrigen Mittwoch weitere 3 % zu und konnte sich nun weiter an die fast schon magische Hürde ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...