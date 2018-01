Liebe Leser,

recht langweilig zeigte sich in den vergangenen Wochen per saldo die Aktie von Borussia Dortmund - denn die 1-Monats-Performance steht nahe der plus/minus Null-Marke. Aber es gilt hier, einen etwas größeren Kontext zu sehen. Denn nachdem die Aktie Anfang Oktober Höchstkurse im Bereich 8,30 Euro markiert hatte, ging es danach spürbar abwärts. Anfang Dezember wurden zwischenzeitlich gar Kurse unter 6 Euro gesehen, doch das war nicht von längerer Dauer. In der Folge stabilisierte ... (Peter Niedermeyer)

