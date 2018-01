Bis Ende 2017 wollte Bayer-Chef Werner Baumann die Übernahme von Monsanto abschließen. Während der Mega-Deal immer noch auf die Freigabe aus Brüssel wartet, läuft es bei Monsanto schlechter als gedacht.

Irgendwie hatte Bayer-Chef Werner Baumann sich das einfacher vorgestellt: Bis Ende 2017, tönte der Bayer-Boss noch vor einigen Monaten, solle die Übernahme von Monsanto unter Dach und Fach sein. Doch die EU-Behörde prüft intensiver als gedacht. Derweil enttäuscht Monsanto die Analysten.

Der Jahreswechsel ist vorbei, doch Baumann kann bei der Übernahme keinen Vollzug melden. Die Kartellbehörden, insbesondere in Brüssel, prüfen intensiver als gedacht. Ungefähr vier Millionen Seiten mit Markt- und Unternehmensdaten bis in kleinste Details soll Bayer inzwischen bei der EU-Wettbewerbsbehörde abgeliefert haben. EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager will die 63,5-Milliarden-Dollar-Übernahme ...

