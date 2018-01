Berlin (ots) - Zur aktuellen Lage im Iran äußert sich BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Positiven Trend im Iran-Geschäft nicht stoppen".



- "Wir beobachten die Lage im Iran sehr genau. Soll es mit der erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung im Iran weiter bergauf gehen, müssen die Proteste und die staatliche Reaktion darauf friedlich sein.



- Die deutschen Warenausfuhren in den Iran stiegen zuletzt um knapp eine Milliarde Euro deutlich - von 2,6 Milliarden Euro 2016 auf 3,5 Milliarden 2017.



- Die aktuelle Demonstrationswelle zeigt, dass es dem Iran bisher nicht ausreichend gelungen ist, die positiven Effekte der wirtschaftlichen Entwicklung auch in der breiten Masse der Bevölkerung spürbar werden zu lassen.



- Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Engagement im Iran weiter verbessern. Das In-Aussicht-Stellen neuer Sanktionen von US-Präsident Donald Trump vergrößert die Unsicherheit deutscher Unternehmen."



