Es geht wieder los: Niantic, der ursprüngliche Entwickler des Gaming-Hits Pokémon GO, bringt das Spiel auf den größten Markt für Spiele - nach China. Warum erst jetzt? Die chinesische Regierung hatte bis dato die App aufgrund von Gefahren für die Bürger und der geografischen Informationssicherheit nicht zugelassen. Allerdings erlaubt nun eine Partnerschaft mit NetEase dem Erfolgsduo Niantic und Nintendo das Spiel Pokémon GO auf diesen vielversprechenden Gaming-Markt zu bringen. Eine erste Euphorie ist am Aktienkurs von Nintendo ablesbar, die Aktie gewinnt rund fünf Prozent an der Hauptbörse in Tokio.

