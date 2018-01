München (ots) - Geplante Themen:



Black Lives Matter Über Rassismus in den USA und eine Geschichte vom Überleben



Deals mit Diktatoren Über Grenzzäune in Afrika und die Kultur der Abschottung



Malerei als Abenteuer Sebastian Schraders geheimnisvolle Bilder des Widerstands



Der Sound von Hollywood Der Dokumentarfilm "Score" erzählt die Geschichte der Filmmusik.



Hannahs Weg zum Glück Wie der Buddhismus nach Europa kam



Moderation: Evelyn Fischer



Redaktion: Susanne Schettler



