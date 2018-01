-------------------------------------------------------------- FC bei den Golden Globes http://ots.de/sjhJN --------------------------------------------------------------



Berlin (ots) - Wenn am Sonntag, den 7. Januar 2018 in Hollywood zum 75. Mal die Golden Globes verliehen werden, sind deutsche Filmfans perfekt informiert: Auf FredCarpet.com bietet Golden Globes-Juror Elmar Biebl zum dritten Mal den internen Kennerblick auf das glamouröse Galaevent in Hollywood. Pünktlich zum Start der Award Season 2018 wurde FredCarpet - das Insight Portal für alle leidenschaftlichen Fans von Kino, Film, Serie und TV - vollständig überarbeitet.



Sie gelten als Vorboten der Academy Awards ("Oscars") und geben jährlich im Januar der Startschuss für die neue Filmsaison: Die Golden Globes, vergeben von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA), küren die besten amerikanischen und ausländischen Film- und Fernsehproduktionen sowie Künstler des Vorjahres.



Als "unser Mann aus Hollywood" berichtet Elmar Biebl - selbst HFPA-Mitglied und Golden Globes-Juror - nicht nur vom Rande des Geschehens, sondern direkt aus dem Beverly Hilton Hotel in Hollywood. Biebl liefert exklusive Backstage-Einblicke der Gala und erklärt Hintergründe des Awards in seinen Videos, die auf dem Filmportal FredCarpet (https://www.fredcarpet.com) zu sehen sind.



FredCarpet (Claim: "Film ist Liebe"), das Portal für alle Fans von Kino, Film, Serie und TV, wurde pünktlich zum Start der neuen Filmsaison grundlegend überarbeitet und neu aufgebaut. Beim Redesign stand nicht nur die bessere Präsentation der exklusiven Inhalte im Vordergrund, die Filmfans profitieren vom frischen, übersichtlicheren Design und der neuen Nutzerfreundlichkeit des Filmportals.



Die beliebten, exklusiv produzierten Inhalte von FredCarpet sind natürlich weiterhin verfügbar: Steven Gätjen ist immer mit den Stars in Hollywood im Gespräch, ob auf Premieren, bei Pressekonferenzen, Junkets oder direkt am Filmset. In seiner Videoreihe "Stevieleaks" reflektiert und diskutiert der leidenschaftliche Filmliebhaber über relevante Themen der Filmbranche. Natürlich wird Steven Gätjen auch 2018 für FredCarpet live von der Oscar-Verleihung berichten.



Daniel Schröckert bespricht in der Rubrik "Kino To Go" die aktuellen Heimkino- und Video on Demand-Starts quer durch die Genres. Jeden Donnerstag geben die "Frischen Filme" den umfassenden Überblick über die Kino-Neustarts. Spannende Filmnews, Interviews mit den Stars, Serienkritiken und Fernseh-Empfehlungen runden auf FredCarpet das Angebot für alle Filmfans ab.



