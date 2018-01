Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen Fernsehen



Programmhinweise/-änderungen für das SWR Fernsehen



Donnerstag, 25. Januar 2018 (Woche 4)/04.01.2018



Zusätzlichen Gast beachten!



23.15 lesenswert



Denis Scheck im Gespräch mit Volker Weidermann und Rolf Dobelli



Sonntag, 11. Februar 2018 (Woche 7)/04.01.2018



Nachgelieferte Dachzeile " Närrische Wochen..." beachten



19.15 Närrische Wochen im Südwesten Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie Deutschland 2018 Narri, Narro XX Autor: Hugo Rendler



Mit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a. Folge 961



Dienstag, 13. Februar 2018 (Woche 7)/04.01.2018



Sendung ist WH vom MO nicht von SA



06.00 Närrische Wochen im Südwesten



Alles geck am Deutschen Eck (WH von MO) Rosenmontagszug Koblenz Erstsendung: 12.02.2018 in SWR RP



Kommentatoren: Kestin Bachtler und Franz Josef Möhlich Zugreporterin: Annette Dany



