Dow Jones springt erstmals über 25.000 Punkte >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Nachmittags-Mashup: Google, Intel,... » Marktstart, unser Robot zum Dow: Walt... Börse New York: Dow Jones springt erstmals über 25.000 Punkte In New York machen die Anleger da weiter, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört haben: Ein Rekord jagt den nächsten. Und erneut nimmt der Dow Jones eine Tausendermarke. Arbeitsmarktdaten sorgen für den nötigen Schwung.

Den vollständigen Artikel lesen ...