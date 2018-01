Der neue Datenaustausch soll verhindern, dass Steuerflüchtlinge in der Schweiz ihr Geld vor dem Finanzamt verstecken. Doch das klappt auch umgekehrt: Tausende Schweizer legen plötzlich ihr Auslandsvermögen offen.

Jahrelang kämpften die Schweizer für den Erhalt des Bankgeheimnisses, doch am Ende wurde der internationale Druck zu groß: Ab Jahr 2018 tauschen die Eidgenossen ihre Bankdaten mit 38 anderen Staaten aus. Der so genannte automatische Informationsaustausch (AIA) soll verhindern, dass Bürger ihre Vermögen im Ausland vor dem Fiskus verstecken. In der Schweiz, wo Hunderte Banken um das Vermögen ausländischer Kunden buhlen, ist das Abkommen hoch umstritten.

Doch der Datenaustausch hat nun einen unerwarteten Nebeneffekt, von dem auch die Eidgenossen profitieren. Denn die Bankdaten fließen in beide Richtungen. Im Vorfeld des Datenaustauschs haben sich deshalb viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...