Der Klimaprozess Greenpeace gegen Norwegen ist entschieden: Es sei rechtens, dass Norwegen Ölbohrungen in der Arktis vornehme. Greenpeace warf dem Land vor, das Klimaschutzabkommen von Paris verletzt zu haben.

Greenpeace hat eine Klimaschutz-Klage gegen den norwegischen Staat verloren. Die Naturschützer hatten dem Land vorgeworfen, sein Grundgesetz und das Klimaschutzabkommen von Paris verletzt zu haben. Dem folgte das Osloer Gericht am Donnerstag nicht. Es sei rechtens, dass Norwegen Ölbohrungen in der arktischen Barentssee erlaubt habe. Juristen hatten in dem Klimaprozess zuvor einen weltweiten ...

