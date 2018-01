Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat zuletzt etwas Schwäche an den Tag gelegt. Dabei ist der Wert an sich in guter Verfassung, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die derzeitigen Kurse. Das Bankhaus habe die Chance auf Kursgewinne von mehr als 20 %, wenn alles normal verläuft, so die Aussage. Konkret: Übergeordnet befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend, der nun allerdings eine Korrektur erfuhr. Die Aktie hat in den vergangenen Wochen eine Pause eingelegt, nachdem es im ... (Frank Holbaum)

