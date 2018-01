Berlin (ots) - Die CSU-Landesgruppe will bei ihrer Klausurtagung den Kurs in der Flüchtlingspolitik weiter verschärfen - unter anderem mit der Kürzung von Sozialleistungen und medizinischen Alterstests. Wie finden das die Deutschen?



In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage sprechen sich 65 Prozent der Befragten für eine obligatorische medizinische Volljährigkeitsprüfung von angeblich minderjährigen Flüchtlingen aus. Nur 31 Prozent halten eine solche Überprüfung für falsch.



Den CSU-Vorschlag, Asylbewerben die Sozialleistungen zu kürzen, unterstützen 47 Prozent der Deutschen - ebenso viele lehnen diese Idee aber ab.



Frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle N24/Emnid.



Feldzeit: 3.1.2018



Befragte: ca. 1.000



