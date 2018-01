ZÜRICH (Dow Jones)--Die Aktienkurse in der Schweiz haben nach dem freundlichen Jahresauftakt am Donnerstag weiter zugelegt. Sie folgten damit der positiven Tendenz an den übrigen Aktienmärkten in Europa, wo es im Sog immer neuer Rekorde an der Wall Street ebenfalls nach oben ging. Hauptargument für die anhaltende Kauflaune ist die global robuste Konjunktur. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.509 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 47,49 (Mittwoch: 54,09) Millionen Aktien.

Die größten Tagesgewinne verzeichneten mit Blick auf das starke Wirtschaftswachstum Aktien aus zyklischen Sektoren. Tagessieger waren Lafargeholcim mit einem Plus von 2,3 Prozent. Die Bankenaktien UBS, Credit Suisse und Julius Bär legten zwischen 0,8 und 1,5 Prozent zu. Die Aktie des Zeitarbeitsvermittlers Adecco verteuerte sich um 1,6 Prozent.

Am Ende rangierten Papiere von Unternehmen aus defensiven Sektoren, die also weniger stark von der Wirtschaftsentwicklung abhängen, wie die beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis. Letztere büßten 0,5 Prozent ein. Die Lebensmittelaktie Nestle verlor 0,1 Prozent.

In der dritten Schweizer Reihe schossen Addex Therapeutics um 28,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen kooperiert mit der britischen Indivior bei der Entwicklung von Medikamenten zur Bekämpfung der Abhängigkeit von Alkohol oder Kokain. Dafür erhalten die Eidgenossen eine Vorauszahlung von 5 Millionen US-Dollar.

January 04, 2018

