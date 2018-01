Liebe Leser,

Alibaba überzeugte am Mittwoch mit einem neuerlichen Kursgewinn. Die Aktie signalisiert, dass es jetzt in Richtung früherer Tops nach oben gehen kann. Dies würde einem möglichen Aufschlag in Höhe von fast 10 % entsprechen. Gelingt dies, dann sind nach Meinung von Chartanalysten relativ schnell noch einmal mehr als 15 % Kursgewinn möglich. Im Einzelnen: Die Aktie kann in den kommenden Sitzungen den bereits begonnen Aufwärtstrend fortsetzen. Die jüngsten Handelstage bescherten ... (Frank Holbaum)

