Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Kursgewinnen auf breiter Front geschlossen. Dabei überschritt der Leitindex SMI die Marke von 9'500 Punkten - und zwar das erste Mal seit August 2015. Für Rückenwind sorgten dabei die guten Vorgaben aus Übersee. Dem US-Aktienindex Dow Jones gelang es am Berichtstag erstmals, die Marke von 25'000 Punkten zu knacken. Angetrieben wurde die Entwicklung durch den robusten Arbeitsmarkt der USA. Wie bekannt wurde, stieg die Zahl der Beschäftigten in dem Land im Dezember nämlich stärker als erwartet.

Aber auch verschiedenste Konjunkturdaten aus Europa sorgten für positive Impulse. So stieg im Euroraum die Stimmung der Unternehmen im Dezember auf den höchsten Stand seit Februar 2011. In allen grossen Volkswirtschaften lag der Indikator deutlich über der Marke von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert. Selbiges gilt wiederum auch für die Vereinigten Staaten. Auch hier legte der Einkaufsmanagerindex zu und zwar stärker als im Vorhinein erwartet worden war. Und schliesslich war die Stimmung bei privaten Unternehmen im Dienstleistungsbereich auch in China gestiegen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Donnerstag 0,32% höher bei 9'509,28 Punkten. Damit steht er noch 39 Punkte von seinem Intraday-Allzeithoch entfernt, das er am 4. Juni 2007 markiert hatte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte 0,58% auf 1'543,85 Punkte zu, während der breite Swiss Performance ...

