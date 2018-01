DAX gelingt der Durchbruch, Dow Jones knackt 25.000-Punkte-Marke

Na endlich! Nach einem schwachen ersten Handelstag im Jahr 2018, wirkte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am heutigen Donnerstag wie befreit. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer schoss regelrecht in die Höhe. An der Wall Street wurde es wieder einmal historisch.

Das war heute los. Dieses Mal störte nicht einmal ein deutlich stärkerer Euro die Gesamtstimmung. Für den DAX ging es in der Spitze um fast 2 Prozent in die Höhe. Zudem wurde die Marke von 13.200 Punkten zeitweise geknackt. Die gute Stimmung wurde zusätzlich durch die Rekordjagd an der Wall Street angeheizt. Der Dow Jones Industrial Average sprang dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung und der Arbeitsmarkterholung erstmals über die 25.000-Punkte-Marke. Und natürlich feiern Investoren weiterhin die Steuerreform.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute kein Wert in besonderer Weise vorstechen. Viele deutsche Blue Chips profitierten vom positiven Gesamtmarktumfeld. Neben den Bankenwerten behauptete sich auch Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101) in der DAX-Spitze. Das Papier konnte unter anderem aus charttechnischer Sicht einige Anlegerfantasien wecken, die Siemens-Aktie legte zeitweise knapp 3 Prozent an Wert zu. Dagegen konnten RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) und E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999) das positive Umfeld genauso wenig nutzen wie die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Die Kranich-Airline kommt damit noch nicht an die starke Performance aus dem Vorjahr heran.

