Die Gemeinschaftswährung bleibt angetrieben durch einen Rückfalls des Greenbacks in der Nähe der Vorjahreshochs. Der Euro zählt am Donnerstag zu den Top Performern. Fokus liegt auf 1,2100 Der EUR/USD stieg auf 1,2088 und markierte damit nach dem Start des amerikanischen Geschäfts knapp ein neues Viermonatshochs. Im Anschluss verlor das Paar aber an ...

