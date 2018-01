Bitcoin, Ripple, IOTA - wenn das Thema auf Kryptowährungen kommt in diesen Tagen gibt es eine Menge Diskussionsbedarf, viel Halbwissen aber auch reichlich Neid. Neid auf die, die bereits reich geworden sind oder frühzeitig dabei waren. Die haben dann in der Wahrnehmung von vielen "Glück gehabt" oder sind "Zocker". An dieser Stelle ist für uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...