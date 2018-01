Der weltweit zweitgrößte Möbelhändler steht finanziell auf wackligen Beinen - trotz eines Krisentreffens mit kreditgebenden Banken. Zweifel an den Bilanzen hatten den Kurs der Steinhoff-Aktie einbrechen lassen.

Der südafrikanisch-deutsche Möbelkonzern Steinhoff steht finanziell weiterhin auf wackligen Beinen. Auch nach einem Krisentreffen mit den kreditgebenden Banken kurz vor Weihnachten brauche der Konzern "weiterhin in einigen Geschäftsbereichen kurzfristig beträchtliche Summen an flüssigen Mitteln", erklärte der weltweit zweitgrößte Möbelhändler nach Ikea am Donnerstag im südafrikanischen Stellenbosch. Der bisherige Finanzvorstand Ben la Grange soll sich nun darauf konzentrieren, das Geld zusammenzuhalten und neues aufzutreiben. Er sei deshalb von seinem Posten als Finanzchef zurückgetreten. Das Amt ...

