DGAP-News: InflaRx N.V. / Schlagwort(e): Konferenz InflaRx präsentiert auf folgenden Investorenkonferenzen 04.01.2018 / 19:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Jena, 4. Januar, 2018 - InflaRx N.V. (Nasdaq:IFRX), das biopharmazeutische Unternehmen, das neuartige Therapien zur Regulierung des Komplementsystems entwickelt, wird auf folgenden Konferenzen präsentieren:

J.P. Morgan Annual Healthcare Conference Datum: Januar 8-11, 2018

Präsentation: Mittwoch, 10. Januar 2018, 8:00 Uhr PST (17:00 Uhr CET) Ort: San Francisco, CA, USA Sprecher: Prof. Niels Riedemann, Chief Executive Officer von InflaRx Arnd Christ, Chief Financial Officer von InflaRx

LEERINK Partners 7th Annual Global Healthcare Conference

Datum: Februar 14-15, 2018 Ort: New York, USA

Sprecher: Prof. Niels Riedemann, Chief Executive Officer von InflaRx

Die Live Webcasts der Präsentationen werden auf www.InflaRx.com im Bereich Investors unter Events & Presentations zur Verfügung gestellt. Die Präsentationen werden im Nachgang der Konferenzen auf der InflaRx Webseite veröffentlicht.

Über InflaRx N.V.:

InflaRx (Nasdaq:IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse NASDAQ Global Select Market in den USA unter dem Ticker IFRX gelistet.

Kontakte:

InflaRx N.V. Prof. Dr. Niels C. Riedemann - CEO E-Mail: info[at]inflarx.de Tel: +49-3641-508180 MC Services AG Katja Arnold, Andreas Jungfer E-Mail: inflarx[at]mc-services.eu Tel: +49-89-210 2280

