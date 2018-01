Liebe Leser,

Barrick Gold konnte zuletzt wieder stärker überzeugen. Die Aktie hat nun eine wichtige Unterstützung bestätigen können und damit etwas Hoffnung bei kurzfristig orientierten Chartanalysten ausgelöst. Wenn die Voraussetzungen stimmen, dann könnte es sogar in Richtung 14 Euro hinaufgehen, so die Meinung der charttechnischen Experten. Konkret: Die Aktie hat nun mit einigen Cent Kursbewegung bestätigt, dass es so schnell nicht mehr auf die Unterstützung von 12 Euro nach unten gehen ... (Frank Holbaum)

