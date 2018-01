Vor wenigen Tagen sind neue Regulierungen im Finanzsektor in Kraft getreten. Der Start verlief glatter als erwartet. Nur Anleger haben stellenweise die Probleme der Umstellung zu spüren bekommen.

Wer an diesem Donnerstag eine bestimmte Daimler-Aktienanleihe online kaufen wollte, bekam schon mal die Fehlermeldung "Missing download document privilege". Bei anderen Produkten erhielt der Interessent auch den Ratschlag: "Bitte wenden Sie sich an Ihren Bankberater." Beides Hinweise auf Startschwierigkeiten von zwei EU-Regelwerken: Der Finanzmarktrichtlinie Mifid II und der so genannten Priips-Verordnung, die seit wenigen Tagen gelten. Die Vorschriften verfolgen vor allem ein Ziel: Sie wollen dem Anleger mehr Transparenz ermöglichen.

Anbieter von Anlageprodukten müssen deutlich mehr Informationen zur Verfügung stellen als bisher. Andernfalls können Bankberater diese Produkte nicht mehr verkaufen. Für etwa ein Drittel des Marktes lägen die Informationen, die auf Grund der Mifid-II-Vorgaben notwendig seien, noch nicht vor. "Vor zwei Tagen waren wir bei 50 Prozent des Marktes, wir machen also schnelle Fortschritte", sagt Torsten Ulrich, Chef ...

