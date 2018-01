"White wine with the fish", befiehlt Miss Sophie im TV-Klassiker "Dinner for one". Ähnlich klar war für Franzosen bislang die Weinfrage beim Käse - Rotwein natürlich. Doch inzwischen wird auch diese Regel in Frage gestellt.

Zu Käse schmeckt am besten Rotwein. Auf der ganzen Welt hält man sich an diese einfache Faustregel. Doch in Frankreich will man es ein wenig genauer wissen. Ergänzen Rotwein und Käse sich wirklich geschmacklich? Oder sitzen wir lediglich einem seit Jahrhunderten überlieferten Vorurteil auf?

Ein Forscher vom französischen Agrarforschungsinstitut (INRA) ist dieser Frage jetzt mit - pardon für die Sottise - Bierernst auf den Grund gegangen. Dass Pascal Schlich und einige seiner Kollegen sich so vertieft dieser geschmacklichen Feinheit widmen, ist auf den ersten Blick etwas skurril. Wirklich verwunderlich ist es nicht: Kulinarischer Genuss ist in Frankreich nicht nur eine Frage des Vergnügens, sondern gehört zur nationalen Identität. Milchprodukte wie Brillat-Savarin (benannt nach einem berühmten Gastronomen), Mimolette (entstanden nach einem Importverbot für niederländischen Gouda) oder Coeur de Neufchatel (der Legende nach von Französinnen zum Flirt mit spröden englischen Soldaten genutzt) sind Teil der Landesgeschichte.

Mit weit über 300 Käsesorten und nicht weniger als 17 Großregionen des Weinbaus, die sich in unzählige "Appellations" gliedern, haben Käse und Wein auch eine herausgehobene wirtschaftliche ...

