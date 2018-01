Chairman von FCC Ajit Pai und Präsident der Weltbank Dr. Jim Yong Kim Among bestätigte jüngst die Hauptredner

Die GSMA meldete heute nahezu ein Dutzend weiterer Hauptredner für den kommenden Mobile World Congress 2018 und Aktualisierungen zu Ausstellern, Sponsoren, Partnern und Programmen. Der Mobile World Congress wird vom 26. Februar bis 1. März 2018 auf dem Messegelände Fira Gran Via in Barcelona stattfinden, wobei zusätzliche Events auch auf den Messegeländen Fira Montjuïc und La Farga L'Hospitalet für Besucher zur Verfügung stehen werden.

"Wir erwarten im Rahmen der Konferenz, der Ausstellung und der zahlreichen Programme und Veranstaltungen des Mobile World Congress eine außergewöhnliche Show für 2018", so Michael O'Hara, Chief Marketing Officer der GSMA. "Die Besucher werden die Gelegenheit erhalten, in diesem Jahr eine Vielzahl neuer Elemente zu erleben, insbesondere die Bewirtungs- und Networking-Bereiche im neuen South Village der Fira Gran Via. Wir freuen uns darauf veranschaulichen zu können, wie der Mobilfunksektor die Grundlagen für eine bessere Zukunft für alle schaffen kann."

Bestätigung zusätzlicher Hauptredner

Die GSMA meldete nahezu ein Dutzend zusätzlicher Hauptredner für das Mobile World Congress Konferenzprogramm. Die Redner werden Organisationen aus dem gesamten mobilen Ökosystem sowie Regierungen und die Entwicklungsgemeinschaft repräsentieren. Zu den jüngst bestätigten Hauptrednern gehören:

Brigitte Baumann, Gründerin und Chief Investment Officer von Go Beyond Early Stage Investing

Brian Behlendorf, Executive Director von Hyperledger

Ricardo Antonio Rosselló Nevares, Gouverneur, Puerto Rico

Marie Ehrling, Chair of the Board der Telia Group und Chairwoman von Securitas

Alastair MacLeod, CEO von Teralytics

Kathy Calvin, President und CEO der United Nations Foundation

Ajit Pai, Chairman, United States Federal Communications Commission

Dr. Jim Yong Kim, Präsident der Weltbank

Im Rahmen des Programms für 2018 wird der Keynote-Vortrag der Women4Tech am Donnerstag, dem 1. März die Redner Emma McGuigan, Group Technology Officer bei Accenture, Berit Svendson, CEO von Telenor Norway und Susana Balbo, Congresswoman und Chair der W20 Group Argentina präsentieren. Die Veranstaltung wird die Bedeutung von Diversität und die Einbeziehung in die Kommunikationsbranche und weiter gefasst in die Gesellschaft besonders hervorheben. Weitere Keynote-Vorträge im Rahmen des Mobile World Congress werden unter anderem folgende Themen behandeln: Content und Medien, die digitale Wirtschaft, die vierte industrielle Revolution, mobile Betreiberstrategien, intelligente Dienste und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen über die Mobile World Congress Konferenz finden Sie unter www.mobileworldcongress.com/conference-programmes/agenda/.

Weitere für 2018 bestätigte Aussteller, Sponsoren und Partner

Die GSMA bestätigte eine Reihe neuer Aussteller, Sponsoren und Partner für den Mobile World Congress. Aus dem Automobilbereich wird die BMW Group ihre BMW i Marke im Rahmen einer fahrerlosen Fahrzeugdemonstration veranschaulichen, während Byton sein neues vernetztes Fahrzeug gemeinsam mit anderen Fahrzeugherstellern wie Mercedes-Benz, SEAT und Toyota auf dem Messegelände präsentieren wird. Kazakh Telecom and Salesforce gehört ebenfalls zu den jüngst bestätigten Ausstellern auf dem Mobile World Congress und schließt sich somit den zuvor angekündigten Unternehmen an. Hierzu zählen unter anderem Alibaba, AT&T, China Mobile, Cisco Systems, Deutsche Telekom, Ericsson, Essential, Facebook, Google, HTC, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Microsoft, NTT DOCOMO, Nokia Solutions and Networks, Orange, Qualcomm Incorporated, SK Telecom, Telefónica, Verizon, Vivo, Vodafone, Xiaomi und ZTE.

Erstmals für 2018 ergänzt die GSMA den Mobile World Congress durch South Village am Südeingang des Messegeländes von Fira Gran Via. Dieser neue außen gelegene Bewirtungs- und Networking-Bereich dient als dynamischer Begrüßungspunkt für den Mobile World Congress und bietet zusätzliche Treffpunkte für Aussteller und bequeme Sitzgelegenheiten für Besucherinnen und Besucher. Darüber hinaus wird ein zweiter "Meet Eat"-Treffpunkt in der Nähe von South Village mit Essensständen für regionale Gerichte zur Verfügung stehen. Weitere Informationen über die Ausstellung erhalten Sie unter www.mobileworldcongress.com/exhibition/.

Zu den neuen Sponsoren des Mobile World Congress gehören das als Networking Garden Sponsor bestätigte Unternehmen Oath sowie Android, Celtra, Citi, EY, HTC, Ogury und Visa. Verizon hat als "Sponsor for Women4Tech Speed Coaching and Networking" und als "Supporting Sponsor for the Women4Tech Summit" unterzeichnet, während Unilever als "Supporting Sponsor for Women4Tech" im Rahmen des 4YFN Events bestätigt wurde Weitere Informationen finden Sie unter www.mobileworldcongress.com/about/sponsors-partners/.

Innovation City 2018 präsentiert Neuerungen in den Bereichen 5G, künstliche Intelligenz, Drohnen und Internet der Dinge

In der GSMA Innovation City werden die Besucher erleben können, wie mobil vernetzte Produkte und Serviceleistungen eine bessere Zukunft für Bürgerinnen und Bürger rund um den Globus schaffen werden. Hierzu zählen unter anderem die Bereiche Home, Automobil, Gesundheit, Landwirtschaft, Versorgungsunternehmen und Industrie. Die Innovation City bietet zukunftsweisende Demonstrationen von Technologien, darunter unter anderem aus den Bereichen 5G, künstliche Intelligenz, Drohnen und Internet der Dinge. Zu den Partnern von Innovation City gehören Cisco IoT, Huawei, KT Corporation, Sierra Wireless und Turkcell. Das GSMA-Programm "Future Networks, Identity, Industry Purpose and Internet of Things" wird veranschaulichen, wie der Mobilfunksektor das Leben von Milliarden von Menschen rund um den Globus positiv beeinflussen wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobileworldcongress.com/exhibition/gsma-innovation-city/.

4YFN 2018: Erste Hauptredner und Mentoring-Sitzungen

Zu den ersten bestätigten Hauptrednern für 4YFN gehören Kathrin Buvac, Chief Strategy Officer bei Nokia, Andrew Bolwell, Vice President und Global Head bei HP Tech Ventures und Naveen Jain, Gründer und CEO von Viome und Gründer von Moon Express. Zu den wichtigen Elementen des "2018 4YFN"-Programms gehören die Mentoring-Sitzungen, die ausgearbeitet wurden, um das internationale Wachstum von Startups zu beschleunigen und ihre Beziehungen zu Kunden und dem unternehmerischen Ökosystem zu verbessern. Im Verlauf von vier Tagen wird 4YFN die Gelegenheit bieten, internationale Startups, Investoren und große Unternehmen im Rahmen zahlreicher Sitzungen, Präsentationswettbewerbe, "Pitch the Press"-Sitzungen und Networking-Aktivitäten und in unterschiedlichen Ausstellungsbereichen zu vernetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobileworldcongress.com/experiences/4yfn/.

Neue Entwicklungen im Rahmen von Women4Tech

Zusätzlich zur Women4Tech Keynote wird der Women4Tech Summit am Donnerstag, dem 1. März eine Reihe von Themen beleuchten, von der Geschlechterkluft und Karriereentwicklung bis zu Betreuungs- und Bildungsmaßnahmen und vom Themenbereich des Unternehmertums bis hin zu Kommunikationsmöglichkeiten. Auf dem Women4Tech Summit werden Redner von führenden Unternehmen zur Verfügung stehen, darunter AT&T, Cisco, Deloitte Digital, EY, Facebook, Qualcomm, Syniverse, Telefónica und Verizon. Im Rahmen des 4YFN-Events wird Women4Tech am Dienstag, dem 27. Februar ein Forum zur Vielfalt und am Mittwoch, dem 28. Februar einen interaktiven Workshop mit Schwerpunkt auf der weiblichen Führungsrolle für Startups ausrichten. Weitere Informationen über Women4Tech finden Sie unter www.mobileworldcongress.com/experiences/gsma-women4tech/.

Mehr als 30 Partnerprogramme von führenden Akteuren des mobilen Ökosystems

Mit zusätzlichen neuen Partnerprogrammen und "Power Hour"-Sitzungen in Halle 8.0 NEXTech Theatres erhalten die Besucherinnen und Besucher nun Zugang zu mehr als 30 Programmen, die von führenden Akteuren des gesamten Ökosystems entwickelt wurden. Zu den neu hinzugekommenen Events gehören der CMO Summit, GameLab Mobile, GTI, Huawei, Samsung und der Sports Entertainment Summit 2018, wohingegen die Events mit 5GAA Automotive Association, Alibaba und Shanghai Gotell Communication Technology Holdings halbtägige Konferenzen repräsentieren. Besuchen Sie die neuen "Power Hour"-Sitzungen mit ACI Worldwide, AppDirect, Equinix, Software AG und Xilinx. Weitere Informationen zu den Partnerprogrammen finden Sie unter www.mobileworldcongress.com/conference-programmes/partner-programmes/.

Engagieren Sie sich im Rahmen des Mobile World Congress 2018

Weiterführende Informationen über den Mobile World Congress Shanghai 2018, darunter zu Teilnahme-, Ausstellungs- oder Sponsormöglichkeiten, finden Sie unter www.mobileworldcongress.com. Folgen Sie den Entwicklungen und Aktualisierungen auf Twitter @GSMA unter MWC18. Regelmäßige Aktualisierungen erhalten Sie auf unserer LinkedIn-Showcase-Seite unter www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress oder auf Facebook unter www.facebook.com/mobileworldcongress/.

Der Mobile World Congress ist der Eckpfeiler von Mobile World Capital 2018, einer Veranstaltung, die bis 2023 in Barcelona stattfinden wird. Mobile World Capital umfasst Programme und Aktivitäten, die das gesamte Jahr umspannen und nicht nur den Bürgern von Barcelona, Katalonien und Spanien zugutekommen, sondern auch der weltweiten Mobilfunkindustrie. Weitere Informationen zur Mobile World Capital finden Sie unter www.mobileworldcapital.com.

