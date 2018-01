Mainz (ots) - Droht ein Datenklau-GAU? Müssen Abermillionen Computer-, Laptop- und Smartphonenutzer gezielte Hackerattacken fürchten? Als Normalnutzer darf man an dieser Stelle ruhig einmal sagen: keine Ahnung. Zu viel Technik im Spiel für den Durchschnitts-User. "Keine Ahnung", müssen aber auch leider zu viele Sicherheitsexperten und Fachleute bei den Chipherstellern antworten, wenn sie nach den konkreten Risiken und den schon eingetretenen Schäden gefragt werden. Zu berücksichtigen sind mehrere Fakten - wobei der, dass eines der beiden Angriffsszenarien ("Spectre") genauso heißt wie die Verbrecherorganisation aus den James-Bond-Filmen, noch der humorvolle Teil der Geschichte ist. Fakt 1: Die globale Sicherheitslücke existiert offenbar schon seit Jahrzehnten, möglicherweise wurde sie bereits zigfach ausgenutzt. Das sollte generell zum Nachdenken anregen, von wie viel Computer-Intelligenz - auf die wir offensichtlich doch nicht so viel Einfluss haben, wie wir gerne hätten - wir uns eigentlich leiten und bestimmen lassen. "Ohne" geht es nicht mehr, aber jeder Anwender sollte stets kritisch prüfen, inwieweit er selbst durch sein Nutzerverhalten seine Sicherheit riskiert. Fakt 2: Normal-User können im Prinzip nur eines tun: Immer schön die angebotenen Updates installieren - auch wenn es manchmal nervt - und ansonsten (vorerst) nicht in Panik verfallen. Fakt 3: Richtig gefährlich kann es offenbar für Cloud-Dienste und Rechenzentren werden. Das ist tatsächlich beunruhigend. Fakt 4: Wo viele Verlierer sind, ist immer auch ein Gewinner: Brian Krzanich, Chef des betroffenen Chipherstellers Intel, hat ein dickes Aktienpaket noch rechtzeitig vor dem Kurs-Absturz abgestoßen. Auch das ist ein Fall für Fachleute, diesmal allerdings von der Börsenaufsicht.



OTS: Allgemeine Zeitung Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65597 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65597.rss2



Pressekontakt: Allgemeine Zeitung Mainz Wolfgang Bürkle Newsmanager Telefon: 06131/485980 online@vrm.de