Es war der erste schwere Anschlag in Kabul in diesem Jahr und er traf Zivilisten und Sicherheitskräfte gleichermaßen. Das letzte Attentat lag nur acht Tage zurück. Die Kabul-Provinz steht an der Spitze der Anschlags- und Opfer-Statistiken.

Bei einem Selbstmordanschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf einen Sicherheitsposten in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 20 Menschen getötet und 30 verletzt worden. Das bestätigte am späten Donnerstagabend Ortszeit der Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi. Unter den Toten seien sowohl Sicherheitskräfte als auch Zivilisten.

Der Kabuler Polizeichef Basir Mudschahid sagte, dass es der Attentäter auf einen provisorischen Sicherheitsposten im Viertel Makroroian, einer Wohngegend nahe dem Zentrum der Stadt, abgesehen hatte. Den hatte die Polizei laut Mudschahid aufgestellt, weil es am Donnerstag ...

