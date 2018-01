Der Name Andersen wird diese Woche erstmals in Irland vorgestellt werden, wenn der irische Kooperationspartner von Andersen Global, mgpartners, in Andersen Tax umbenannt wird. Die Dubliner Steuerfirma wurde im August 2016 zur Kooperationsfirma, ist jetzt Mitgliedsfirma von Andersen Global und firmiert damit offiziell unter dem Namen Andersen Tax.

Mark Gorman, Managing Partner in Irland, sagte dazu: "Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit den Partnern bei Andersen Tax in den USA im Bereich Kundenkontakte zusammen. In jüngster Zeit haben unsere Kunden hervorragende Erfahrungen mit den anderen Mitgliedsfirmen von Andersen Global gemacht. Dass wir Teil von Andersen Global werden, ist zweifellos ein Vorteil für unsere Kunden, und wir freuen uns sehr, dass wir unsere langjährige Beziehung unter dem Namen Andersen Tax formalisieren können."

Als Andersen Tax wird die Firma weiterhin irische und internationale Kunden bei der Steuerplanung, beim Steuerrisikomanagement und bei der Beilegung von Steuerdisputen beraten. Die Kanzlei ist auf die Beratung bei komplexen Transaktionen innerhalb Irlands sowie bei grenzüberschreitenden Transaktionen zur Minimierung von Steuerkosten und -risiken und zur Schaffung von Mehrwert für umsatzstarke Unternehmen und vermögende Privatpersonen spezialisiert. Die Firma bietet ferner detaillierte Dienste für Compliance und Buchführung.

"Die Übernahme des Namens Andersen durch unsere irischen Kollegen stellt eine interessante Entwicklung im Rahmen der globalen Integration unserer Firma dar. Angesichts des Wachstums unserer Präsenz innerhalb Europas werden unser internationales Steuerteam und unsere globalen Kapazitäten immer stärker", sagte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC. "Die Zusammenarbeit mit synergistischen Personen ist wichtig. Daher stellt der Übergang zu Andersen Tax in Irland einen logischen nächsten Schritt dar."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 84 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

