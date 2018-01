US-Präsident Trump will die Offshore-Bohrungen nach Öl und Gas massiv ausweiten. Zum ersten Mal seit mehr als drei Jahrzehnten soll auch vor Kalifornien im Pazifischen Ozean gebohrt werden. Kritiker sind entsetzt.

Mehr Arbeitsplätze, wirtschaftliche Sicherheit sorgen, Milliardeninvestitionen in den Umweltschutz an den Küsten - mit diesen Argumenten preist US-Innenminister Ryan Zinke einen Regierungsplan zur massiven Ausweitung von Öl- und Gasbohrungen an der Ost- und Westküste an.

Es handele sich um einen Entwurf, noch sei nichts endgültig beschlossen, erklärt Zinke im gleichen Atemzug. "Unser Ministerium wird weiterhin das amerikanische Volk beteiligen, um unser Endprodukt zu bekommen", sagte er.

Eine verantwortliche Entwicklung von Offshore-Energievorkommen würde aber Arbeitsplätze schaffen und die wirtschaftliche Sicherheit erhöhen. Zudem würden Milliarden von Dollar in Umweltschutzmaßnahmen an den Küsten investiert, ...

