Regensburg (ots) - Die Lektion war schmerzhaft: Die CSU ist verzweifelt bemüht, die richtigen Lehren aus der verlorenen Bundestagswahl zu ziehen. Doch all die Muskelspiele können nicht übertünchen, wie schwer sich die bayerische Regierungspartei damit tut. So mancher Vorstoß dokumentiert nicht neue Stärke, sondern legt die große Verunsicherung bloß. Die CSU, die sich immer rühmte, den Nerv der Bürger zu treffen, ist in eine Phase des Experimentierens eingetreten.



