Eine erneute Große Koalition wird in der Bevölkerung mit Vorbehalten gesehen: 45 Prozent bewerten eine Koalition aus CDU/CSU und SPD als sehr gut oder gut. 52 Prozent fänden eine solche Koalition weniger gut oder schlecht. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Dienstag bis Mittwoch dieser Woche ergeben. Die Anhänger von CDU und CSU befürworten eine Große Koalition deutlich. Von ihnen fänden 68 Prozent eine Koalition aus Union und SPD sehr gut oder gut, 30 Prozent weniger gut oder schlecht. Die SPD-Anhänger sind in der Frage gespalten: 50 Prozent fänden eine Koalition aus Union und SPD sehr gut oder gut, 49 Prozent weniger gut oder schlecht.



Im DeutschlandTrend Anfang Oktober fand eine Große Koalition 33 Prozent Zustimmung, im DeutschlandTrend Anfang November 37 Prozent, nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen lag die Zustimmung in der DeutschlandTrend Extra-Befragung am 20. November bei 39 Prozent. Kurz nach dem SPD-Parteitag im Dezember, bei dem sich die Delegierten für Sondierungen mit der Union ausgesprochen hatten, lag die Zustimmung für eine Große Koalition beim DeutschlandTrend im Auftrag des ARD-Morgenmagazins bei 61 Prozent. Der aktuelle Zustimmungswert von 45 Prozent liegt auf einem vergleichbaren Niveau wie im Vorfeld der Bundestagswahl.



Neuwahlen werden in der Bevölkerung wieder populärer. Sollte es nicht zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommen, sprechen sich 42 Prozent der Befragten (-9 im Vgl. zum Vormonat) für eine Minderheitsregierung von CDU/CSU aus, 54 Prozent (+9) für Neuwahlen. In der DeutschlandTrend Extra-Befragung am 20. November, kurz nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen, waren 29 Prozent für eine Minderheitsregierung von CDU und CSU, 63 Prozent für Neuwahlen. Im DeutschlandTrend Anfang November waren 20 Prozent für eine Minderheitsregierung, 75 Prozent für Neuwahlen.



Eine Mehrheit von 53 Prozent der Befragten fände es sehr gut bzw. gut, wenn Merkel weiterhin als Kanzlerin regieren würde (- 3 im Vgl. zum Vormonat). 45 Prozent fänden eine erneute Kanzlerschaft Merkels weniger gut bzw. schlecht (+2). 49 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Merkel dann die volle Amtszeit absolvieren solle. 45 Prozent finden, sie sollte vorzeitig für einen Nachfolger/eine Nachfolgerin Platz machen.



Ein differenziertes Bild ergibt sich bei der weiteren Bewertung der Arbeit von Angela Merkel: 70 Prozent sind der Ansicht: "Angela Merkel steht für politische Stabilität in Deutschland". Auch 90 Prozent der Unions-Anhänger sind dieser Ansicht. 65 Prozent der Befragten stimmen zudem der Aussage zu: "Angela Merkel ist eine gute Bundeskanzlerin". 93 Prozent der Unions-Anhänger stimmen dieser Aussage zu. Allerdings sind 75 Prozent auch der Meinung: " Es ist Zeit für eine personelle Erneuerung in der CDU." 60 Prozent der Unions-Anhänger stimmen dieser Aussage zu. Die Hälfte der Befragten (49 Prozent) meint, dass man bei Angela Merkel nicht genau wisse, für welche Inhalte sie stehe. Von den Anhängern von CDU und CSU stimmen 31 Prozent dieser Aussage zu.



Befragungsdaten - Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren - Fallzahl: 1.006 Befragte - Erhebungszeitraum: 02.01.2018 bis 03.01.2018 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte



* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%



Die Fragen im Wortlaut: Bitte sagen Sie mir, ob Sie eine Koalition aus CDU/CSU und SPD sehr gut, gut, weniger gut oder schlecht fänden.



Angenommen, eine Neuauflage der großen Koalition aus CDU/CSU und SPD kommt nicht zustande. Wie sollte es Ihrer Meinung nach dann weitergehen? Sollten CDU und CSU eine Minderheitsregierung bilden oder sollte es Neuwahlen geben?



Fänden Sie es sehr gut, gut, weniger gut oder schlecht, wenn Angela Merkel auch weiterhin als Kanzlerin regieren würde?



Nehmen wir einmal an, es kommt zu einer Bundesregierung, die wieder von Bundeskanzlerin Angela Merkel geführt wird. Sollte Angela Merkel die vollen 4 Jahre im Amt bleiben oder sollte sie vorzeitig für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin Platz machen?



Ich nenne Ihnen jetzt verschiedene Ansichten über die CDU und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sagen Sie mir bitte jeweils, ob Sie dieser Aussage eher zustimmen oder eher nicht zustimmen. - Angela Merkel ist eine gute Bundeskanzlerin. - Bei Angela Merkel weiß man nicht genau, für welche politischen Überzeugungen sie eigentlich steht. - Es ist Zeit für eine personelle Erneuerung in der CDU. - Angela Merkel steht für politische Stabilität in Deutschland.



