Vor dem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel plädiert der türkische Außenminister für mehr gegenseitiges Verständnis bei beiden Ländern. Gleichzeitig hat er konkrete Erwartungen an Deutschland.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu wirbt für einen Neustart in den bilateralen Beziehungen mit Deutschland. Beide Seiten hätten daran ein Interesse, "da wir in einer Zeit voller Herausforderungen leben", schreibt Cavusoglu in einem vorab veröffentlichten Gastbeitrag für die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagausgaben). Die Beziehungen sollten "wie schon seit 300 Jahren, in Freundschaft und Zusammenarbeit" fortgeführt werden. Dies gehe aber nur, "wenn wir die gegenwärtige Krisenspirale in unserem Verhältnis durchbrechen".

Cavusoglu erklärt, er wisse, dass "die Fälle einzelner Inhaftierter in der Türkei in der deutschen Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt" würden. Als "ein Gebot der Rechtstaatlichkeit" müsse man jedoch auf die unabhängige Justiz ...

