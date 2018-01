"GAP nach 2020 mit neuem "Umsetzungsmodell" - Schwung für eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Landwirtschaft?" So lautet der Titel des Diskussionsforums des Deutschen Bauernverbandes (DBV) am 17. Januar 2018 in Berlin, wo namhafte Vertreter aus Politik, Verwaltung und Berufsstand auf nationaler und europäischer Ebene auf dem Podium diskutieren...

Den vollständigen Artikel lesen ...