Das US-Landwirtschaftsministerium hat jüngst mit Vertretern aus der EU an einem Runden Tisch über die neuesten Entwicklungen bei den EU-Vorschriften zur Ermittlung endokriner Disruptoren (EDs) diskutiert und was dies für US-AgrarLebensmittelexporte in die EU bedeutet. Das berichtet der Deutsche Fruchthandelsverband e.V. (DFHV). Bildquelle: Shutterstock.com Die European Crop...

Den vollständigen Artikel lesen ...