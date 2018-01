Der globale Markt für moderne und zeitgenössische afrikanische Kunst konnte sich im Jahr 2016 trotz des gedrückten Umfeldes im internationalen Kunstmarkt und einer Verlangsamung der Konjunktur in Afrika mit einer Abverkaufsrate von 72 Prozent stark behaupten. Dieses Marktsegment erwies sich als Ausnahme.

In den letzten fünf Jahren wurden hauptsächlich in westlichen Ländern enorme direkte und indirekte Investitionen getätigt, und hinzu kamen neue strukturelle Initiativen in Afrika im Bereich zwischen 300 bis 400 Millionen US-Dollar.

Moderne Kunst war mit einer Abverkaufsrate von 76 Prozent marktführend und stellte 55 Prozent des Gesamtverkaufswerts, der 23,3 Millionen US-Dollar erreichte.

Auktionsgebote, die die symbolische Schwelle von 1 Million US-Dollar überschritten, nahmen um 200 Prozent zu, darunter 50 Prozent für moderne und 50 Prozent für zeitgenössische Kunst.

Strauss & Co. mit Sitz in Johannesburg (Südafrika) ist das führende Auktionshaus für das Gesamtvolumen an verkauften Kunstwerken mit 31 Prozent des Wertes und 57 Prozent der Posten.

Auktionshäuser auf dem afrikanischen Kontinent verzeichneten 46,1 Prozent des Gesamtwertes in Höhe von 19,6 Millionen US-Dollar und 93,2 Prozent der Posten.

London hatte im Jahr 2016 die wichtigste Stellung im Markt hinsichtlich der Anzahl der Betreiber in unserer Studie, die Verkäufe organisierten (40 %), Anzahl der angebotenen (2,9 %) und verkauften Posten (28,1 bzw. 11,9 Mio. USD im ganzen Jahr) sowie der institutionellen und kommerziellen Ausstellungen.

Die Käuferbasis hat sich in allen Kategorien verbreitert.

Im Bereich der zeitgenössischen Kunst repräsentierten die Werke, deren Verkaufspreis die Obergrenze der Erwartungen überstieg, 58 Prozent des Gesamtwertes bzw. 8 Millionen US-Dollar, und bei 37,9 Prozent lag der Preis im Schätzungsbereich mit 5,7 Millionen US-Dollar, gemessen an der Gesamtzahl der Verkäufe in dieser Kategorie.

Künstlerinnen waren in diesem Markt im zweiten Jahr in Folge marktführend und nahmen einen sehr beträchtlichen Marktanteil ein. Sie repräsentierten 60 Prozent der Top-5 Verkaufschargen mit den höchsten Preisen in allen Kategorien und 66,5 Prozent des Wertes mit demselben Platz in der Rangfolge.

