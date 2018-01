Jedes Jahr setzt sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg ein persönliches Ziel. Die Neujahrsresolution für 2018 zeigt, wie sehr sein Netzwerk inzwischen unter politischer Beobachtung steht.

Jedes Jahr in Silicon Valley beginnt mit Mark Zuckerberg. Besonders mit der neuen Aufgabe, die sich der Chef von Facebook in einer persönlichen Neujahrsresolution stellt. In den vergangenen acht Jahren wollte er Mandarin lernen, 587 Kilometer rennen oder alle 50 Staaten der Vereinigten Staaten bereisen.

Dieses Jahr ist alles anders. Die Aufgabe für 2018 lautet schlicht: Facebook reparieren. Seine Plattform wolle stärker gegen Hasskommentare, Beleidigung oder Wahlmanipulationen vorgehen, schreibt der 33-Jährige in einem Post auf der Pinnwand. Er wolle sich künftig darauf konzentrieren, "diese wichtigen Probleme zu lösen".

Das verwundert, gehört das Handwerk Problembehebung ohnehin zu den Kernaufgaben jedes Chefs. Wenn ein Manager derart banale Dinge so hervorhebt, steckt mehr dahinter. Im Fall von Facebook zeigt Zuckerbergs Post die stille Revolution, die sich im Hauptquartier in Menlo Park vollzogen hat. Auch wenn sie nach ...

