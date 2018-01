Möglichkeit für Mobilfunkbetreiber, die Abwanderung von Prepaid-Kunden zu reduzieren

Mavenir, weltweit führender Mobile-Messaging- und RCS-Anbieter, meldet die Übernahme von Aquto, dem führenden Unternehmen für mobile gesponserte Daten und Datenprämien. Die Cloud-basierte Plattform von Aquto für gesponserte Daten erweitert Mavenirs Portfolio an Produkten zur Einnahmengenerierung für Mobilfunkanbieter, indem sie eine Brücke zu den Ökosystemen des mobilen Marketings und der mobilen Werbung schlägt.

Gesponserte Daten bieten Nutzern die Möglichkeit, mittels Sponsoring durch Drittparteien ihre mobile Datenkonnektivität zu verbessern, und helfen Unternehmen, Anwender zu erreichen und mehr Interaktionen ("Engagement") auf mobilen Medien zu realisieren.

Aquto nutzt Daten als eine Art Währung, um bessere Interaktionen mit Vermarktern zu realisieren, mit dem Ziel, das Sponsoring mobiler Daten zu finanzieren. Anhand der Technik von Aquto können Vermarkter dann per Datensponsoring das mobile Engagement bei den verschiedensten mobilen Kampagnen (App-Downloads, App-interne Interaktionen, Medien usw.) verbessern. Möglichkeiten sind etwa:

1) Native Datenprämien: Ermöglichen App-interne Interaktionen bei nativen Erfahrungen (d. h. innerhalb einer App einen Kauf tätigen oder Aktivitäten durchführen und dafür eine Datenprämie erhalten), und fördert die Nutzerbindung.

2) Mobile Mediendatenprämien: Nutzung mobiler Werbung/mobiler Medien zur Förderung von Interaktionen und zur Verbesserung von Konversionsraten.

3) Offline-Prämien: Förderung von In-Store-Interaktionen mit physischen Datenprämien-Gutscheinen auf Produktverpackungen, alkoholfreien Getränken usw.

4) Zero-Rating: Ermöglicht Nutzern die Interaktion mit einer mobilen App oder mobilen Inhalten, ohne dass hierfür Nutzungsgebühren anfallen. Unternehmen können auf diese Weise ein bestimmtes Nutzerverhalten fördern, Kosteneinsparungen ermöglichen und die Nutzerbindung stärken.

"Die Mobilfunkteilnehmer wollen mobile Datenkonnektivität, und die Mobilfunkanbieter wollen Monetarisierung und Nutzerbindung", erklärte Pardeep Kohli. "Auf diesem Marktplatz können Mobilfunkbetreiber über das Value-Exchange-Modell eine Sponsoren-Monetarisierung realisieren wobei mobile Daten die Hauptwährung sind. Unternehmen können Datenprämien mit einem bestimmten Call-to-Action (CTA) verknüpfen. Nutzer/Verbraucher, die gesponserte Datendienste erhalten, interagieren verstärkt mit dem Mobilfunkbetreiber und nehmen ihm letzten Endes mehr Daten ab (d. h. um 5 reduzierte Abwanderung und um 15 gesteigerter ARPU bei Prepaid-Teilnehmern)."

"Mobilfunkanbieter in der ganzen Welt setzen darauf, dass Mavenir die jeweils besten Produkte und Dienstleistungen bereitstellt, und wir freuen uns darauf, Mitglieder in einem tollen Team zu sein, das es uns ermöglicht, unser Know-how im Bereich mobiles Marketing und mobile Werbung noch zu erweitern und uns in das Mavenir-Portfolio zu integrieren", erklärte Susie Kim Riley, Gründerin und CEO von Aquto.

Kohli fügte hinzu: "Wir glauben, dass dies auch den Prepaid-Markt neu beleben und Mobilfunkbetreibern helfen kann, die Abwanderung solcher Prepaid-Kunden zu reduzieren. Mavenir ermöglicht es unseren über 250 Kunden, die Dienstleistungen bereitstellen, ihre Messaging- und Datendienste weiter zu monetarisieren. Die Aquto-Plattform stellt auch eine Ergänzung unserer B2C-Messaging-Angebote dar, darunter Messaging as a Platform (MaaP), RCS Hub und Multi-ID, und wird in die Anstrengungen von Mavenir zur Weiterentwicklung von Netzwerkprodukten und in seine Hosted-Service-Pläne für Sprach- und Messaging-Dienste eingebunden."

Die SaaS-Plattform-Distribution ist entweder als White-Label-Plattform für gesponserte Daten für einzelne MNO (Mobilfunkbetreiber) oder MNO-Gruppen, oder als globale Plattform für gesponserte Daten (Global Sponsored Data Platform) für alle MNO verfügbar.

Das Aquto-Team verfügt über starke Partnerschaften mit Tier-1-Betreibern in der ganzen Welt, darunter America Movil, AT&T, Telefonica und Verizon, sowie über ein Portfolio aus erteilten bzw. angemeldeten Patenten zu gesponserten Daten und Datenprämien, und außerdem über umfangreiche Partnerschaften mit großen Agenturen bzw. Marken.

Mavenir wurde mit dem Ziel gegründet, die Mobilfunknetzwerkökonomie für Communication Service Providers (CSPs) neu zu definieren. Unsere Lösungen bereiten den Weg zu 5G mit 100%ig softwarebasierten, durchgehenden Cloud Native-Netzwerklösungen. Durch die optimale Nutzung von wichtigen Branchenneuheiten bei VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und Cloud RAN optimiert Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in mehr als 130 Ländern, die mehr als 50 der Nutzer weltweit betreffen.

Wir streben nach disruptiven, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Diensten beitragen. Dank der Lösungen, die die Evolution von NFV zur Erreichung von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungen zur Einnahmengenerierung, Kostensenkung und Einnahmensicherung. Mavenir.com

