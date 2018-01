FDP-Chef Christian Lindner gibt sich vor dem Dreikönigstreffen Ende der Woche kämpferisch. "Die FDP steht für Erneuerung", sagte Lindner dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagsausgaben).

"Wir wollen nicht am Status quo festhalten, sondern echte Veränderungen für Deutschland erreichen", so der FDP-Chef. "Da das im Bund erst einmal nicht möglich ist, gehen wir jetzt über die Länder. Drei Regierungsbeteiligungen haben wir schon." 2018 würde die FDP in Bayern und Hessen Regierungen mittragen, "wenn die Konstellationen dort einen Politikwechsel erlauben".